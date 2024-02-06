Общество 06 февраля 2024, 12:01 Голосование за победителей премии «Город в лицах» стартовало в Петербурге

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Народное онлайн-голосование за победителей премии «Петербургского дневника» «Город в лицах» стартовало в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте издания.

В этом году премия посвящена Году семьи и призвана акцентировать внимание на значимости рабочих профессий для экономики страны. Победителей будут выбирать в 11 номинациях: «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Врач скорой помощи» и других.

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Отмечается, что народное голосование завершится 29 февраля. Портреты победителей премии разместят на городских рекламных носителях и в общественном транспорте.