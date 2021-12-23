Голосование по выбору лучших инициатив местных жителей закончилось в Нижегородской области

Голосование «Вам решать», на котором выбирались лучшие инициативы местных жителей завершилось в Нижегородской области. Об этом сообщило издание Infox.ru.

В голосовании в общей сложности участвовали 914 проектов по улучшению жизни в регионе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что проголосовали 359 тысяч человек.

«Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на улучшение качества жизни в городах и селах региона», — заключил Никитин.