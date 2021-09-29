Голосование по выбору главной новогодней ели началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует голосование среди жителей по выбору главной городской елки. Она будет украшать город в период новогодних и рождественских праздников на Дворцовой площади. Об этом написал «Петербургский дневник».

Опрос будет длиться с 29 сентября по 1 октября. Проголосовать за главное украшение Нового года можно на сайте www.spbdnevnik.ru, на страницах газеты «Петербургский дневник» или по номеру телефона 346-46-92.

До прошлого года на главной площади Петербурга красовалась елка из искусственного материала. В 2020 году петербуржцы решили сменить дерево на настоящее. Какая ель будет стоять в центре города в этом году, смогут решить сами горожане.

Прошлогодняя декоративная композиция оформления Дворцовой площади получила массу положительных отзывов. Люди активно делились фотографиями на фоне «красавицы» в социальных сетях. После завершения новогодних праздников из ствола ели были изготовлены настенные часы, которые подарили детским соцучреждениям.