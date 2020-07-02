Голосование по поправкам в Подмосковье. Онлайн-карта

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Свой голос жители могли отдать в период с 25 июня по 1 июля. «360» собрал данные о том, как проголосовали жители Московской области. Данные дополняются.

На момент написания статьи, обработано 833 998 бюллетеней. Из них 662 622 избирателя проголосовали «за» внесение поправок в Конституцию, что составляет 78,81%. 171 376 жителей высказались «против», что составляет 20,38%.

Онлайн-карта голосов «за».

Явка на голосовании в муниципалитетах Московской области:

На голосование выносилось 206 поправок, которыми предложили дополнить главный закон страны. Они касаются распределения функций власти, приоритетов развития страны, социальной политики, спорта, гражданского общества, образования, требований к чиновникам и президенту.