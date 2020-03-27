Голосование по поправкам в Конституции не будут совмещать с выборами в сентябре

ЦИК заявил, что не собирается совмещать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию и выборы в сентябре. Подобная практика невозможна, поскольку кампании «абсолютно разные по характеру».

Нюансы объяснила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, слова которой привело РИА «Новости». Она не подтвердила предположения о совмещении указанных мероприятий.

«Никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные абсолютно по характеру кампании. Они регулируются абсолютно разными законами», — подчеркнула Памфилова.

Если допустить совмещение, добавили в ЦИК, то «это загубит обе кампании».

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации заявил о переносе Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию на фоне ситуации с коронавирусом.

Сейчас в РФ уже более тысячи заболевших. За последние сутки выявлено 196 новых случаев.