Воробьев: голосование по Конституции в Подмосковье будет комфортным и безопасным

Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет удобным в Московской области. Там проследят за мерами безопасности по коронавирусу. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, в муниципалитетах должно быть организовано «комфортное, удобное голосование». Оно также пройдет во дворах. При этом важно соблюдать безопасность и контролировать процесс.

«Целостность страны, развитие экономики, социальные гарантии и наш президент как гарант стабильности — все это имеет принципиальное значение для страны», — подчеркнул Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительных органов.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор коснулся темы коронавируса и того, как регион справлялся с эпидемией.

«Хочу поблагодарить как наших врачей, так и правоохранительный блок. Полицейские все это время несли службу в усиленном режиме», — заявил глава региона.

По его словам, около 40 тысяч человек помогали региону противостоять коронавирусу. Это врачи, медсестры, обслуживающий персонал. С помощью федерального правительства количество инфекционных коек удалось увеличить почти до 16 тысяч. Сейчас у области есть резерв и имеется все необходимое для госпитализации.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим устойчивое снижение заболеваний, госпитализаций. Главный санитарный врач, специалисты дают возможность открывать все больше секторов экономики. Мы чувствуем поддержку президента, федерального правительства. Нам даны дополнительные возможности по привлечению средств, чтобы все социальные программы, все программы, связанные с капитальным строительством, развитием региона, были продолжены», — отметил он.

Также на заседании обсуждались вопросы работы сферы ЖКХ и закрытия мусорных полигонов.