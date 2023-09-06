Общество 06 сентября 2023, 10:39 Голосование о туризме для школьников завершилось на платформе «Город идей» в Москве Проект «Москва — город открытий» завершился на платформе «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект «Москва — город открытий» на платформе «Город идей», посвященный развитию образовательного туризма для школьников, завершился. Об этом сообщил столицы. департамент информационных технологий столицы.

Голосование привлекло более девяти тысяч участников. Жители Москвы предложили 1,6 тысячи идей по расширению ассортимента сувениров, созданию фирменного изображения и слогана проекта. Они также разработали новые образовательные маршруты и оставили более двух тысяч комментариев в обсуждениях.

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Из предложенных участниками проекта идей реализуют 61. Например, благодаря предложениям жителей, среди образовательных маршрутов появятся новые места для экскурсий, такие как шоколадная фабрика, музей-заповедник «Царицыно», Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина и другие.

Также участники предложили несколько слоганов для образовательно-туристического проекта: «Москва — город открытий, город будущего!» и «Москва — город открытий. Меняемся вместе».

Ранее более 70 экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в Подмосковье.