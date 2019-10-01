Голодовка главы Шереметьевского профсоюза бортпроводников закончилась сбором денег

Глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников (ШПБ) Илона Борисова 29 сентября закончила бессрочную голодовку, которую обещала вести «до победного конца». Впрочем, совсем бесполезной акция не была, ведь Борисовой организовали сбор денег на карту.

Начиная голодать, Борисова заявляла, что таким образом пытается защитить интересы бортпроводников «Аэрофлота». Но, кроме шумихи в СМИ, видимого результата нет — как и массовой поддержки среди других бортпроводников.

Глава ШПБ в разговоре с «360» заявила, что тихая забастовка, которая получила название «Больничный лист», когда бортпроводники перестают выходить на работу по бюллетеням от врача, незаконная. Так она прокомментировала заявление нового президента Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игоря Дельдюжова, который заявлял, что все это происходит без выдвижения требований и абсолютно анонимно.

ШПБ состоит из 13 человек, в то время как в «Аэрофлоте» работают 8,5 тысячи бортпроводников — и профсоюз слишком малочислен, чтобы представлять их интересы.

«Дельдюжов оговаривал тот момент, что бортпроводники стали брать больничные листы. Вот именно этих бортпроводников, которые стали осуществлять вот эту тихую забастовку он как раз и имел в виду. Мы также придерживаемся мнения, что как таковая забастовка незаконная», — заявила Борисова.

Главная цель профсоюзов — защищать интересы работников, но не угрозами и шантажом, и переговорами с работодателем. При забастовке обычно формируют четкие требования, составляют петицию и передают ее руководству.

Новый президент ШПЛС Игорь Дельдюжов заявил, что объявление голодовки для достижения своей цели неэффективно.

«Надо сначала опросить людей, узнать, что их вообще интересует. Потому что у каждого человека свои проблемы. Их будет 20 проблем, потом из этих 20 выбирают 2-3 проблемы, которые касаются наибольшего количества людей. Дальше планируется профсоюзная кампания, каким образом заниматься», — добавил Дельдюжов.

Он еще раз напомнил, что никаких требований никто из участников забастовки руководству перевозчика не выдвигал и даже не шел на переговоры.

«Нет требований. Они не говорят, что хотят, не говорят, кто они. Может, это не работники вообще. Почему работодатель должен реагировать на этот вброс, который из интернета пришел? Какие-то анонимные источники. Работодатель не будет реагировать и правильно сделает», — сказал Дельдюжов.

Кроме того стало известно, что бортпроводники стали жаловаться на неизвестных лиц, которые постоянно находятся терминалах Шереметьево и предлагают материально поддержать забастовку, которую организовал ШПБ. Куда именно идут эти средства — неизвестно, но Илона Борисова рассказала, что после того, как она объявила голодовку «девочки организовали перечисление денег мне на карточку».