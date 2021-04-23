Голодающего белого медвежонка спасли в Красноярском крае. Видео

В Красноярском крае вахтовики золотодобывающей артели не остались равнодушными и обратили внимание на белого медвежонка, который прибился к их базе. Это помогло спасти его от голода и неминуемой смерти. Необычной историей поделился директор местного зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань.

Медвежонок пришел на базу на острове Большевик в начале февраля. С собой забрать его рабочие не могли.

«Вахта уезжает, медвежонок может погибнуть с голода — совсем маленький. Ничего сделать не успели, одна надежда — помойка большая, два месяца, может, и протянет. Вахта вернулась на базу — медвежонка нет. И тут удивительная и радостная новость — этот же медвежонок вышел на другую базу — в 40 километрах», — написал он на своей странице в Facebook.

Источник фото: страница Андрея Горбаня в Facebook

По словам директора, медвежонок появился тощий, грязный, но живой. Он также опубликовал видео, где зверь залез на лестницу и наблюдает за людьми в окно.

В зоопарке рассказали РИА «Новости», что медведица, живя с вахтовиками, стала ручной. Поэтому в дикой природе ее оставлять уже нельзя. В результате было решено поместить медвежонка в Московский зоопарк.