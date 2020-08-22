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    22 августа 2020, 10:25

    «Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

    Андрей Иванов

    Число голодающих на Земле из-за пандемии коронавируса стремительно растет. До конца года оно увеличится до 270 миллионов человек. Над населением планеты нависла угроза «голода библейского масштаба». Печальными прогнозами поделился с ТАСС глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.
    «Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

    «Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии — с 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — рассказал Бисли.

    Собеседник добавил, что в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии рост числа голодающих ожидается на уровне 135%. По словам Бисли, голод в мире уже сейчас находится на уровне «заоблачных масштабов».

    «Если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия», — подчеркнул глава ВПП.

    В ближайшие полгода организации понадобится почти пять миллиардов долларов для гуманитарной деятельности, чтобы смягчить последствия пандемии.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявили почти 23 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 799 350 человек.

    Новости SMI.FM