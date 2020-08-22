«Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии — с 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — рассказал Бисли.

Собеседник добавил, что в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии рост числа голодающих ожидается на уровне 135%. По словам Бисли, голод в мире уже сейчас находится на уровне «заоблачных масштабов».

«Если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия», — подчеркнул глава ВПП.

В ближайшие полгода организации понадобится почти пять миллиардов долларов для гуманитарной деятельности, чтобы смягчить последствия пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявили почти 23 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 799 350 человек.