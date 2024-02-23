Эксклюзив 23 февраля 2024, 00:46 Голливудская картинка американских тюрем — ложь. Летчик Ярошенко раскрыл правду о заключенных в США Летчик Ярошенко: в тюрьмах США условия несравнимо хуже, чем в российских

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Американские фильмы, которые изображают быт заключенных США, сильно отличаются от реального положения дел в настоящих тюрьмах. Об этом на стриме «360» Аксинье Гурьяновой рассказал российский летчик Константин Ярошенко, который отсидел 12 лет в американской тюрьме за выдуманное преступление.

Вернувшись на родину после обмена на американца Тревора Рида, осужденного в 2020 году за нападение на полицейских в Москве, Ярошенко посетил Бутырскую тюрьму, чтобы сравнить российские и американские тюрьмы. По словам пилота, разница — колоссальная. В России к заключенным относятся лучше, чем на Западе, заявил собеседник «360».

«То, что показывают в кино — это конкретная пропаганда, мол: демократия, права человека, права заключенных. Это все ложь <…> То, что показывают по телевизору, не соответствует действительности, вообще никак» Константин Ярошенко Летчик

Летчик отметил, что заключенные Америки имеют на порядок меньше прав, чем отбывающие наказание российские преступники. В тюрьмах США запрещают посылки и передачи. Не разрешают практически ничего.

Свидания с близкими бывают, но они очень короткие и редкие. Во время встреч осужденные могут только сидеть напротив посетителей на довольно большом расстоянии. Даже если это семья, которую не видел несколько лет. Если арестант попытается обнять человека или хотя бы пожать ему руку, то это может обернуться жестким наказанием в виде карцера.