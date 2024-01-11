Общество 11 января 2024, 08:41 Голландские тюльпаны привезут в Россию к 8 Марта Вице-премьер Абрамченко: россияне не останутся без голландских тюльпанов 8 Марта Ana Fernandez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Поставки цветов из Европы в Россию сохранятся на уровне 2022 года, поэтому россияне не останутся без голландских тюльпанов 8 Марта. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали — они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты», — пояснила она.

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Абрамченко добавила, что с 2016 года в России в два раза увеличили объем собственного производства срезанных цветов. Например, весной 2023 года в химкинском питомнике «Вашутино» к Международному женскому дню вырастили более 1,2 миллиона тюльпанов.

Ранее экологи призвали россиян отказаться от упаковки букетов на 8 Марта. Всего за день объемы неперерабатываемых пластиковых отходов от таких подарков достигают 1700 тонн. Лучше всего заворачивать цветы в бумагу — она отлично защищает от мороза и ее можно переработать.