Общество 19 апреля 2024, 12:40 Голикова заявила, что за 2023 год продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,4 года

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Председатель Правительства РФ Татьяна Голикова обсудила с регионами успешную реализацию нацпроекта «Здравоохранение». За 2023 год продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,4 года, сообщил портал «Государственные новости».

За прошедший год в стране возвели 316 объектов здравоохранения, еще 1,6 тысячи медучреждений капитально отремонтировали. Также за год передовым оборудованием оснастили 328 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

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Голикова отметила, что в 2023 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» было выделено более 319 миллиардов рублей.