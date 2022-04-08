Голикова заявила, что в Россию с Украины и из Донбасса приехали свыше полумиллиона беженцев

Поток беженцев, приезжающих в Россию из Донбасса и с Украины, не прекращается. Всего за время спецоперации РФ приняла свыше 500 тысяч беженцев. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова опубликовало РИА «Новости».

Она назвала эти данные на встрече с волонтерами.

«Тот опыт, который наработали, стал востребован, когда события на Донбассе, которые мы с вами наблюдали, потребовали от нас невероятной консолидации, помощи. И более 500 тысяч жителей, беженцев, которые приехали на нашу территорию, из них 120 тысяч деток, тоже стали вашими подопечными, для которых вы организовывали гуманитарную помощь и психологическую помощь «, — сказала Голикова

Ранее источник ТАСС в силовых ведомствах сообщал о том, что Россия приняла около 653 тысяч беженцев из зоны спецоперации РФ на Украине. Основной поток идет через Ростовскую область. Часть беженцев остается в этом регионе, остальные уезжают в другие пункты временного размещения.