Голикова: в 11 регионах России естественный прирост населения
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован естественный прирост населения. Об этом сообщил RT.
Голикова подчеркнула, что этому не мешает даже эпидемическая ситуация в стране. По ее словам, к 2030 году в России начнется устойчивый рост численности жителей.
«Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с COVID-19, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения», — заявила Голикова.