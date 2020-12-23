Голикова: в 11 регионах России естественный прирост населения

Голикова подчеркнула, что этому не мешает даже эпидемическая ситуация в стране. По ее словам, к 2030 году в России начнется устойчивый рост численности жителей.

«Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с COVID-19, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения», — заявила Голикова.