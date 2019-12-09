Голикова распорядилась проработать вопрос о продлении программы маткапитала

По данным информагентства, Минтруд обязан проработать вопрос о продлении программы материнского (семейного) капитала и доложить о результатах в правительство до марта 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано Голиковой 24 октября 2019 года.

«Но о результатах этого поручения говорить пока преждевременно», — отметили в секретариате вице-премьера.