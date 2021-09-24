Голикова раскрыла возможный размер маткапитала в 2024 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 544 301 рубль. Об этом сообщил ТАСС.

На выплату маткапитала в 2022–2024 годах выделят свыше 1,6 миллиона рублей. В 2022 году в случае рождения или усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей. А в 2024 году, исходя из прогнозов, он увеличился до 544 301 рубля.

«А в случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году — 719 274 рубля», — сказала Голикова.

На пособия семьям с детьми от трех до семи лет направят почти 960 миллиардов рублей. Ежегодно такие выплаты получают родители около трех миллионов детей, сказала Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что на пособия для одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в 2022–2024 годах направят почти 258 миллиардов рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль, добавила Голикова.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2022 году могут проиндексировать на 5,9%, социальные пенсии — на 7,7%.