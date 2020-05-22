Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае

Несмотря на то, что с каждым днем в России новых выявленных случаев коронавируса становится меньше, в мае будет больше смертей от COVID-19. Об этом на видеосовещании у главы государства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сказала Голикова.

Она отметила, что за последние 10 дней в стране на 22,5% снизился прирост заболевших. У 42% новых коронавирусных больных нет никаких клинических симптомов. Это говорит о том, что в целом есть тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации в стране, подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, в 47 регионах страны коэффициент заражения либо равен единице, либо ниже ее. Это означает, что в среднем один человек может заразить еще одного, но не больше. При таких условиях Роспотребнадзор рекомендует начать ослабление карантинных мер.