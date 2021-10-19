Голикова предложила предоставлять россиянам два выходных для вакцинации

Работодатели должны предоставлять сотрудникам два выходных для вакцинации. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом написало РИА «Новости».

Также Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, в некоторых регионах они могут начаться уже с 23 октября. После 7 ноября нужно очень аккуратно вновь открывать отрасли, которые были закрыты на период нерабочих дней.

Еще вице-премьер заявила, что необходимо перевести на месяц на удаленку сотрудников старше 60 лет, которые до сих пор не привиты. Кроме того, следует закупить дорогие лекарства для стационаров. Она подчеркнула, что необходим строгий контроль за соблюдением всех мер.

Татьяна Голикова представит все эти предложения президенту РФ Владимиру Путину уже 20 октября на совещании. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу с введением нерабочих дней.

Ситуация с коронавирусом в России становится с каждым днем все более напряженной. Ежедневно растет число заболевших или умерших от ковида. За последние сутки был поставлен очередной антирекорд — скончались 1015 человек. Также зафиксирован увеличение случаев COVID-19 среди детей.