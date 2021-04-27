Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила работодателей отпустить сотрудников на длинные майские выходные. По ее словам, крайне важно исполнить решение президента о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Такая мера была принята, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщило РИА «Новости».

Голикова обратила внимание на то, что руководители организаций и властных структур должны самостоятельно принимать решение по новым выходным дням. Но при этом подчиненные могут отказаться от выхода на работу и не потерять в зарплате.

Инициативу о продлении майских выходных поддержал президент России Владимир Путин. Он подписал указ о введении дополнительных выходных дней с 4 по 7 мая с сохранением заработной платы. В Минтруде позже разъяснили, что за работу в эти четыре дня россияне должны получить не обычную, а повышенную зарплату. Но окончательное решение остается за работодателем.

Изначально с инициативой ввести дополнительные выходные выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, медики опасаются, что из-за разорванных праздников людям придется больше контактировать друг с другом, снова ездить на работу, проводить время в транспорте. А это не очень хорошо для эпидемической ситуации.