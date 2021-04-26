Голикова пообещала не вводить новых ограничений на майские праздники

Новых ограничений во время майских праздников в России не будет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы направили органам регионов напоминания о ранее принятых ограничениях. Ничего нового не появляется», — цитирует ее ТАСС.

По словам Голиковой, сейчас ситуацию с коронавирусом в стране можно оценить как более или менее стабильную. Но несмотря на это, как подчеркнула вице-премьер, в регионах нужно очень взвешенно подходить к снятию ограничительных мер.

В этом году нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение об этом было принято, чтобы добиться более стабильной эпидемической обстановки. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что дни с 4 по 7 мая будут выходными с сохранением заработной платы за сотрудниками.

С инициативой продлить майские праздники выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, врачи не исключают, что из-за разорванных праздников людям придется больше контактировать друг с другом, больше проводить времени в транспорте. При возможности этого лучше избежать.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России было выявлено 8803 новых случая коронавируса в 82 регионах страны. Из них у 13,5% не было симптомов ковида. Еще 6631 человек полностью выздоровел.