Голикова понадеялась, что нерабочие дни продлятся недолго

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что надеется на недолгое продолжение нерабочих дней при соблюдении всех профилактических мер. Свое мнение она выразила на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России», написало РИА «Новости».

«Надеюсь, что если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — сказала чиновница.

Также она напомнила о поручениях, которые отдал президент России Владимир Путин. Так, согласно его приказу, работники, решившие пройти вакцинацию, получили право на два выходных дня после прививки. Пенсионеров же работодатели теперь обязаны до получения иммунизации перевести на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы.

Инициатива введения нерабочих дней изначально принадлежала Татьяне Голиковой, с ней она обратилась к президенту 19 октября.

Тогда же Голикова выступила с предложением установить режим самоизоляции для невакцинированных людей из группы риска. Вице-премьер заявляла, что нынешних мер борьбы с пандемией недостаточно, и просила россиян воздержаться от поездок в другие регионы.