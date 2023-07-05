Общество 05 июля 2023, 16:01 Голикова перечислила российские регионы с крайне низкой рождаемостью Вице-премьер Голикова: низкие темпы рождаемости зафиксировали в 10 регионах России РИА «Новости»

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Очень низкий уровень рождаемости оказался в 10 регионах России. Среди них — Ленинградская, Смоленская и Рязанская области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации, сообщил ТАСС.

«Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — сказала она.

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Голикова объяснила, что такие результаты показало исследование с использованием сведений Росстата. Речь, в частности, идет о переписи населения и опросе на тему репродуктивных установок россиян.

Регионы разделили на восемь кластеров. Специалисты проанализировали социально-экономический, демографический потенциалы по каждому из них. Они также оценили отношение людей к вопросу пополнения семьи.

Высокий уровень рождаемости, который позволяет обеспечить естественный прирост населения, оказался в Чечне, Дагестане, Якутии, Бурятии, Туве, Алтае, Ингушетии. Также хорошо себя зарекомендовали Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, добавила вице-премьер.