Голикова объяснила, почему двойной тест на коронавирус сдают даже привитые туристы

Двойное ПЦР-тестирование после возвращения из-за рубежа пока должны проходить и те россияне, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Это требование связано с тем, что пока еще нет достаточных данных, чтобы считать привитых граждан полностью безопасными для окружающих, пояснила она в эфире «России 1».

«Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен», — добавила Голикова.

Двойное тестирование на коронавирус методом ПЦР должны с 1 мая проходить все граждане РФ, которые вернулись из заграничной поездки. Результаты второго теста нужно загрузить на портал госуслуг в течение пяти дней после возвращения. Интервал между первым и повторным исследованиями должен быть не менее суток.

Россияне и иностранные граждане, которые приезжают из Индии, должны будут сдавать тесты прямо в аэропортах. Помимо этого, им нужно будет соблюдать режим изоляции. Усиление ограничительных мер было связано с тем, чтобы не допустить распространения в РФ «индийского» штамма коронавируса.

По мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ситуация с быстрым распространением нового штамма, как в Индии, может произойти в любой стране, сообщал телеканал RT.