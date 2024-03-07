Общество 07 марта 2024, 09:36 Голикова назвала россиянкам оптимальный возраст для рождения детей Вице-премьер Голикова призвала рожать первенца до 24 лет Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Россиянкам следует выходить замуж и рожать первого ребенка до 24 лет, чтобы успеть создать многодетную семью. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, сообщила «Газета.ru».

«Когда в конкретной точке вы решаете пожить для себя или отложить время рождения, помните, что настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый правильный возраст <…> до 24 лет», — сказала она.

Реклама

Татьяна Голикова заявила, что средний возраст рождения первенцев в России составил 26 лет. Она объяснила, что чем раньше родится первый ребенок, тем быстрее появятся второй и третий. Вице-премьер посоветовала россиянкам выходить замуж с 18 до 24 лет, но признала, это индивидуальное решение.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова призвала рожать первенцев через два года после окончания школы — в 20 лет. Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предупредил, что без инструментов поддержки ее идея нереализуема.