Голикова назвала дату появления коллективного иммунитета в России

Вице-премьер Татьяна Голикова предположила, что коллективный иммунитет в России появится в сентябре. При этом она отметила, что ситуация отличается в зависимости от региона, сообщило РИА «Новости».

Голикова обратила внимание, что сейчас в России идет активный процесс вакцинации. Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в России получили уже 11,9 миллиона граждан, оба компонента — 7,5 миллиона.

Она отметила, что темпы вакцинации в регионах продолжают расти. Однако они могут снизиться в праздничные дни. В связи с этим, по мнению вице-премьера, очень важно, чтобы как можно больше россиян отдыхали на длинных майских выходных, меньше контактировали друг с другом, меньше пользовались общественным транспортом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России было выявлено 8053 новых случая COVID-19 в 83 регионах страны. При этом у 12,9% заболевших не было никаких признаков коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели 8039 человек, 392 пациента скончались.