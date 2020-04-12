Голикова назвала 14–16 апреля определяющими пик эпидемии коронавируса в России

Именно на следующей неделе закончится первый «цикл» самоизоляции, объявленной Владимиром Путиным в конце марта. Поэтому можно будет судить, насколько принятые меры сделали свое дело. «Почему я говорю об этих днях, 14–16 апреля, они могут быть для нас неким критерием — выходим мы все-таки, или будем еще какое-то время подрастать», — заявила Голикова, имея ввиду пик заболеваемости.

Она пояснила, что президент России объявил нерабочие дни в России именно до 30 апреля не просто так. Нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней, уточнила вице-премьер. Только тогда, по ее мнению, можно будет увидеть результат ограничений на передвижение россиян.

Также Голикова сделала свой неутешительный прогноз по поводу празднования Дня Победы. По ее словам, полностью выйти из эпидемии к 9 мая россияне точно не смогут.

Некоторые эксперты предрекают пик пандемии как минимум через две недели — и это в лучшем случае.