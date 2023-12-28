Общество 28 декабря 2023, 00:02 Голикова исключила дефицит иностранной рабочей силы в России Вице-премьер Голикова: в РФ нет проблемы дефицита иностранной рабочей силы РИА «Новости»

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В России нет проблемы дефицита иностранной рабочей силы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, чьи слова привело РИА «Новости».

Политику задали вопрос о том, насколько серьезен недостаток кадров из-за рубежа.

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«Сейчас нет такой проблемы», — подчеркнула Голикова по итогам заседания Госсовета.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране сложилась непростая ситуация с миграцией. По разным подсчетам, в РФ числятся порядка 10 миллионов трудовых переселенцев. Глава государства подчеркнул, что иностранцы должны уважать традиции и законы народов России, а правоохранителям следует своевременно реагировать на нарушение законодательства.

Путин также напомнил, что уровень безработицы в РФ составляет всего 2,9%. В стране есть потребность в рабочей силе, но власти заинтересованы только в квалифицированных кадрах. В этом вопросе важно работать с государствами, откуда в Россию приезжают мигранты, подчеркнул российский лидер.