Голая петербурженка станцевала на улице с дорожным знаком в первый после жары ливень

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге после затянувшейся жары наконец пришла гроза. Горожане радовались ей как могли. В Петроградском районе девушка решила полностью раздеться и станцевать на улице рядом с дорожным знаком. Он исполнил роль пилона.

Накануне вечером в Северной столице прошел праздник выпускников «Алые паруса». Гулянья продолжились и ночью. Внезапный ливень им ничуть не помешал. Некоторых людей он, наоборот, вдохновил на неожиданные и даже чересчур смелые поступки.

Так, на улице Полозова была замечена девушка, которая полностью разделась и стала танцевать под дождем. Стоящий рядом с ней дорожный знак она использовала как пилон. Одна из очевидиц сняла происходящее на видео.

Источник фото: Instagram/ @badmaevacom

Видео начали бурно обсуждать в соцсетях. Многие пользователи признались, что если в городе еще хотя бы пару дней будет стоять такая жара, то они тоже будут готовы танцевать голышом под дождем. Главное, чтобы он снова пошел.

Были и те, кто осудил поведение девушки, заявив, что она, скорее всего, переборщила с алкоголем.

«Просто настроение такое. Романтическое. Главное, что без последствий. Не приставал никто и в полицию не забрали», — парировала выпады критиков одна из участниц обсуждения.