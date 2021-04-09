Гоген Солнцев предложил пенсионерам завести TikTok

Быть на той же волне с молодыми людьми можно и будучи человеком в возрасте. Старшее поколение с большим опытом нелегко приспосабливается к новой реальности, хотя это единственный способ остаться востребованным, заявил артист Гоген Солнцев в разговоре с News.ru.

«Нужно быть тождественным этой молодой аудитории. Знать, кто такой Моргенштерн, следить за модой, быть очень осовремененным человеком и говорить на одном языке с этим поколением, которое сейчас взяло бразды правления и строит всех наших старичков», — заявил Солнцев.

Он также посоветовал следить за модными трендами, даже если они кажутся неинтересными. По мнению шоумена, пенсионер с большим стажем будет уместно смотреться, если сумеет разобраться в сегодняшних популярных темах. Также знание трендов позволит общаться и со своими внуками. Он предложил пенсионерам завести TikTok-аккаунт и снимать туда какие-нибудь видеозаписи. По его мнению, это поможет наладить общение в семье.