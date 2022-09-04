Эксклюзив 04 сентября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

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Viber Аттестацию горных гидов призвали сделать обязательной после гибели людей на Камчатке Альпинист Гофштейн призвал сделать обязательной аттестацию горных гидов wikimedia

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Гибель шести человек на вулкане Ключевская Сопка стала большой трагедией. Среди причин случившегося нельзя исключать вариант ненадлежащей подготовки группы. Такое мнение в беседе с «360» выразил бывший замначальника Российского центра подготовки спасателей, альпинист Александр Гофштейн.

Манящий вулкан

«Ключевская Сопка очень манит людей. Для тех, кто мало знаком с кухней горных несчастий, это желанная цель, но надо оценивать собственные возможности. Плюс природа всегда сильнее человека, надо помнить об этом», — подчеркнул он.

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По его словам, как вулкан Ключевская Сопка, безусловно, опасен в силу своих специфических негативных качеств. Но как гора не представляет из себя ничего особенного. Тем не менее подготовка к восхождению на него должна быть обязательной и очень тщательной, подчеркнул эксперт.

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«Надо сказать, что там постоянно гибнут люди, как на Эльбрусе, <...> потому что желание взойти на него часто расходится со знаниями и возможностями этих желающих», — добавил собеседник «360».

Не нужно бросать вызов природе без подготовки

Возможных причин гибели туристов может быть огромное количество, потому что опасностей в горах много. Возможно и разнообразное их сочетание.

«Все горные опасности должны быть известны людям, которые предполагают, что пойдут на гору. Если они этого не знают, они уподобляются детям, которые не знают, что пальчики в розетку засовывать нельзя — убьет. И мы имеем, как правило, ситуацию, когда люди бросают вызов природе, а вместо багажа знаний у них сплошное невежество и пренебрежение к рискам», — подчеркнул Гофштейн.

Например, при падении на склоне подготовленный человек должен знать, как задержаться на нем, пояснил специалист. У альпиниста должны быть ледоруб и необходимая экипировка. Одеться тоже нужно с умом, потому что люди часто гибнут от переохлаждения, Важна и физическая подготовка, чтобы не было истощения при восхождении и хватило сил бороться при экстренной ситуации.

Нужна аттестация гидов

Гофштейн добавил, что не хочет заранее осуждать гидов, которые были с группой туристов. Однако зачастую в гиды идут люди, у которых может не быть достаточно высокой квалификации.

«Часто в погоне за рублем в гиды идут люди, которые к горам имеют такое же отношение, как я к балету Большого театра. Неквалифицированные, не умеющие принимать решения и руководить, не дающие нужных технических знаний людям», — сказал эксперт.

По мнению Гофштейна, гидов следовало бы аттестовать, потому что сами они не могут оценить свою подготовку со стороны.

«Неплохо, чтобы этим занималось МЧС, но у МЧС и так дел хватает. <…> Теперь спасатели ставят на кон собственную жизнь, чтобы эвакуировать пострадавших и погибших», — заключил он.

По данным СК, при восхождении погибли шесть человек. По факту случившегося возбудили дело. Для эвакуации группы вылетел вертолет, но у него пока не получилось приземлиться на склоне из-за плохих погодных условий.

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