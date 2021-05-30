Годовую норму покупки алкоголя предложили ввести в России

Необходимо ввести норму, по которой каждый россиянин будет получать на руки не больше пяти литров алкоголя в год. С таким предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщило Ura.ru.

Основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, следует определить допустимый литраж, который россиянин сможет купить себе, отметил Хамзаев.

«[У Всемирной организации здравоохранения] есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание», — объяснил общественник.

Он понимает, что некоторые посчитают это нелогичным. Тем не менее Хамзаев посоветовал разлить по стопкам эти пять литров и посмотреть, хватит этого на год или нет.

Также руководитель «Трезвой России» предложил ряд мер для сокращения объемов контрафактного алкоголя. В частности, стоит вывести специализированные магазины из населенных пунктов, а государство должно полностью монополизировать продажи спиртного.

«Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — добавил член ОП РФ.

Ранее в Минпромторге и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на машины водителей, которые попадались пьяными за рулем. Однако координатор движения «Общество синих ведерок», автоблогер Петр Шкуматов не оценил эту идею в разговоре с «360».