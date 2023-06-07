Общество 07 июня 2023, 17:15 Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнили на две трети Заммэра Москвы Андрей Бочкарев: годовой план по вводу недвижимости выполнили на две трети stroi.mos.ru

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Годовой план по вводу недвижимости в Москве уже удалось реализовать на две трети, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

За первые пять месяцев года в городе введено в эксплуатацию свыше 5,65 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 2,58 миллиона «квадратов» жилья Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Он уточнил, что около 50% объектов — жилье. При этом три четверти введенных площадей построили за счет привлеченных частных средств.