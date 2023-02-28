Общество 28 февраля 2023, 17:30 Годовой план по многим нацпроектам в России сочли практически выполненным Премьер Мишустин: по большинству нацпроектов уровень достижений плана близок к 100% РИА «Новости»

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Уровень достижения годового плана по большинству нацпроектов в 2022 году близок к 100%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии о показателях реализации нацпроектов и госпрограмм, сообщили в пресс-службе правительства.

«Активная работа велась по всем направлениям. По большинству национальных проектов уровень достижения годового плана близок к 100%», — подчеркнул Мишустин.

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Он обратил внимание, что по госпрограммам результаты чуть скромнее, их кассовое исполнение — около 98%. Он отметил положительную динамику, по сравнению с прошлым годом.

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Всего в 2022 году на реализацию нацпроектов и госпрограмм направили свыше 19,5 триллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат средства на нацпроекты 2024 года с помощью механизма беспроцентных казначейских кредитов.