Годовалый ребенок выполз на дорогу под машину в Ленинградской области

Следователи проводят проверку после сообщений в СМИ о том, что ребенок в Ленинградской области выполз на проезжую часть перед автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Годовалый ребенок находился на детской площадке, а потом выполз на дорогу в Кудрове Всеволожского района Ленинградской области.

«В результате малыш чуть не попал под колеса автомобиля, к счастью, водитель заметил его и заблаговременно остановился», — сказано в сообщении ведомства.

После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Следственное управление СК России по Ленинградской области напомнило, что ответственность за оставленных без присмотра несовершеннолетних детей несут их родители.

«Совершенно один годовалый ребенок выполз прямо на проезжую часть перед моей машиной. Остановившись, заметил, что матери в радиусе 15 метров не видно. То есть [никто] даже не спохватился и не искал ребенка», — заявил Telegram-каналу «Мегаполис» автомобилист, который столкнулся с этой ситуацией.

По его словам, родитель мальчика в итоге нашелся на детской площадке.