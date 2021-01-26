Годовалый ребенок попал в больницу после отравления наркотиками под Петербургом

В ведомстве уточнили, что в полицию о случившемся сообщили врачи. Они рассказали, что 24 января в 23:33 из квартиры дома № 12 на улице Первомайской забрали годовалую девочку — она отравилась наркотическими веществами. Медики нашли в организме ребенка метадон.

Ребенка госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. В МВД уточнили, что сообщение о случившемся поступило в утром 25 января в полицию Тосненского района города Никольское. Мать девочки рассказала, что дочке стало плохо около 21:30, в это время они находились в квартире.

Правоохранители начали проверку по факту отравления ребенка наркотиками.