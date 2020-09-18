Пользователи высмеяли Юрия Семина за полуголую девушку в Instagram

Откровенный снимок появился в Stories у 73-летнего футбольного тренера Юрия Семина. Сам спортсмен не в курсе, откуда взялась фотография. Однако это не помешало пользователям пошутить над ситуацией.

«Годный контент» в Instagram Семина заметил журналист Василий Конов, написав об этом в Twitter.

К своей публикации он прикрепил скриншот фото из Stories, на котором изображена полуголая блондинка.

Снимок стал поводом для шуток. «Невеста Палыча, «Главное, чтобы она варежки сняла», «Когда у деда контент лучше, чем у молодых» — вот неполный перечень всех оставленных насчет записи комментариев.

В беседе со Sport24 Юрий Семин подчеркнул, что не знает, как в соцсети появилась эта публикация.

«Может, меня и взломали. <…> Я даже не знаю, что за девушка-то», — сказал тренер. Тем не менее_ Семин признался, что ему «очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на странице». Позже откровенный пост исчез из Stories.

В мае Семин покинул пост главного тренера московского «Локомотива», с которым за последние три сезона выиграл два Кубка и Суперкубок России. Команда впервые за 14 лет завоевала золото чемпионата страны.