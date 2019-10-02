Год вместо трех. Срок трудового стажа для получения гражданства РФ сократили
Иностранные высококвалифицированные специалисты смогут быстрее получить российское гражданство. Теперь для этого им необходимо работать всего один год вместо трех.
Соответствующий закон, касающийся получения гражданства в упрощенном порядке, вступил в силу со 2 октября. Об этом напомнило РИА «Новости».
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Теперь иностранцы, работающие в РФ один год по определенным специальностям, смогут им воспользоваться. В составленный министерством труда перечень включены 74 профессии. Большая часть из них — специалисты в сфере медицины, инженерии и представители рабочих специальностей.
Законопроект, согласно которому срок трудового стажа для иностранцев и лиц без гражданства, желающих получить паспорт РФ, становился короче с трех лет до года, был принят в конце июня 2019 года. 3 июля его подписал президент.