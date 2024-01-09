Общество 09 января 2024, 17:18 Год семьи откроют форумом на выставке «Россия» Вице-премьер Голикова: Год семьи откроют форумом на выставке «Россия» на ВДНХ Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Год семьи планируют открыть на Всероссийском семейном форуме «Родные — любимые», который проведут 19 января на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с правительством.

Голикова, руководящая оргкомитетом по проведению Года семьи в России, рассказала о запланированных мероприятиях. Среди них — чествование родителей, которые получили государственные награды. При подготовке плана оргкомитет прежде всего думал о решении главных демографических проблем. По словам Голиковой, речь идет о создании условий для рождения первенцев у молодых родителей, укреплении репродуктивного здоровья и формировании «здоровой моды на многодетную семью».

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Ранее президент Владимир Путин назвал российскую систему поддержки семей мощной и сбалансированной. Он заверил, что страна выполняет все социальные обязательства перед гражданами.