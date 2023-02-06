Общество 06 февраля 2023, 13:17 Год режиссера Леонида Гайдая стартовал в Иркутске

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В день 100-летия известного советского и российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Леонида Гайдая в его родном городе Иркутске открыли выставки и показали спектакли. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что памятные праздничные мероприятия стартовали в городе 30 января. Так, в Иркутске устроили ретроспективные показы и организовали творческую встречу с известной актрисой Натальей Варлей.

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Кроме того, для зрителей подготовили театрализованный концерт «Новый год у Ивана Васильевича».

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