Год культурного наследия народов России объявили на Алтае

В Алтайском крае местные власти объявили Год культурного наследия народов России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Глава края Виктор Томенко напомнил, что в этом году в связи с указом президента РФ все регионы должны уделить особое внимание задачам сохранения культурного наследия, объектов культуры, истории, а также вопросам взаимоотношений народов, которые населяют страну.

«Алтайский край — по-настоящему многонациональный регион. Общеизвестно, что более 140 национальностей сегодня живут в крае в мире, дружбе и взаимопонимании. Именно созидательный труд, внимательность друг к другу, чуткость позволяют нам в течение многих лет и даже веков жить единым народом», — подчеркнул Томенко.