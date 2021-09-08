Год экологии в русской музыке в целях устойчивого развития стартовал на ВЭФ-2021

На Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке 2–4 сентября, стартовал Год экологии в русской музыке. С «зеленой инициативой» выступила «Русская Медиагруппа» — медиахолдинг отметил важность социальной ответственности медиа и креативной индустрии в рамках необходимости защиты окружающей среды.

На ВЭФ-2021 одной из основных повесток стала экологическая. И первым реальным шагом в рамках «зеленой инициативы» стало «зеленое соглашение», которое подписали «Русская Медиагруппа» и «Российский экологический оператор» (РЭО). В основу соглашения легли популяризация рационального использования природных ресурсов, формирование экологической культуры, продвижение идеологии бережного отношения к природе, а также участие в природоохранных и волонтерских акциях и мероприятиях.

Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев подчеркнул, что работа над созданием образа экологически ответственного человека является не менее важной задачей, чем создание нужных объектов инфраструктуры. Он подчеркнул, Что верит — это сотрудничество поможет донести до россиян стандарт поведения, который снизит вред природе.

Управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников отметил, что «зеленая повестка» становится все более значимой. Поэтому медиахолдинг посчитал объявить Год экологии в русской музыке в интересах устойчивого развития своевременной инициативой.

«Мы предлагаем всем участникам музыкальной индустрии продемонстрировать ту самую ответственность влияния. Каждый популярный артист действительно может на несколько процентов повлиять на общественное восприятие», — отметил он. Его слова процитировал «Коммерсант».

К инициативе уже присоединились певец Дима Билан и российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов.