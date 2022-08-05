Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки на YouTube

Известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) сначала не мог поверить, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал его после блокировки YouTube-канала. Об этом Пучков заявил РИА «Новости».

Медведев после известий о блокировке канала написал в группе Гоблина в соцсети «ВКонтакте», что поддерживает тезку, и пообещал отомстить за него.

«Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — сказал блогерагентству.

Позже Пучков вышел на связь с аппаратом Медведева, где подтвердили слова поддержки.

«Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — отметил Гоблин.

Google объяснил блокировку YouTube-канала Пучкова нарушением политики компании в отношении разжигания ненависти. Корпорация подчеркнула, что выносила блогеру три предупреждения за 90 дней.

Сам Гоблин заявил, что удаление его канала на YouTube было вопросом времени в связи с текущей политической ситуацией.