Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки на YouTube
Блогер Гоблин не поверил, что Медведев поддержал его после блокировки на YouTube
Известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) сначала не мог поверить, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал его после блокировки YouTube-канала. Об этом Пучков заявил РИА «Новости».
Медведев после известий о блокировке канала написал в группе Гоблина в соцсети «ВКонтакте», что поддерживает тезку, и пообещал отомстить за него.
«Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — сказал блогерагентству.
Позже Пучков вышел на связь с аппаратом Медведева, где подтвердили слова поддержки.
«Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — отметил Гоблин.
Google объяснил блокировку YouTube-канала Пучкова нарушением политики компании в отношении разжигания ненависти. Корпорация подчеркнула, что выносила блогеру три предупреждения за 90 дней.
Сам Гоблин заявил, что удаление его канала на YouTube было вопросом времени в связи с текущей политической ситуацией.