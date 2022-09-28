Гоблин сравнил благодарность Польши за ЧП на «Северных потоках» с анекдотом | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Гоблин сравнил благодарность Польши за ЧП на «Северных потоках» с анекдотом Гоблин: благодарности за ЧП на «Северных потоках» — подтверждение всех польских анекдотов РИА «Новости»

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После повреждения ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в водах Дании стоит обратить внимание на действия США и Польши, заявил «360» писатель и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Он напомнил о заявлении польского экс-министра иностранных дел Радека Сикорского, который успел поблагодарить за случившееся Штаты.

«Кто-то же устроил взрывы на „СП“. Очевидно, что ждут какой-то реакции, что за этим что-то последует. <…> А американцы вон суетятся. Элемент пропаганды, так скажем», — сказал Пучков.

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Говоря о заявлениях Сикорского, он напомнил, что в русскоязычной культуре есть пласт анекдотов про чукчу, когда наивный парень из тундры попадает в город и сталкивается со всякими трудностями.

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«Они, я бы не сказал, что обидные, это добрые анекдоты. А вот в Соединенных Штатах есть такой термин polish joke, это польский анекдот про дебила, дегенерата, неспособного к мышлению как таковому. Вот за таких считают американцы поляков. Очевидно, небезосновательно. Вот лишнее тому подтверждение», — добавил он.

Гоблин также прокомментировал заявление посольства США в Москве, которое призвало своих граждан немедленно покинуть Россию. По его словам, это просто попытка посеять панику, поддерживать состояние тревожности в людях.

Реакция Кремля и МИД

Ранее на слова Сикорского отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сикорский в Twitter поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — с иронией поинтересовалась она в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня напомнил о заявлениях президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока — 2», написал «Коммерсант».

«Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это», — заметил он.

При этом Песков обратил внимание, что сейчас американские поставщики сжиженного природного газа увеличили прибыли за поставки на Европейский континент.

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