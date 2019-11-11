Гоблин опроверг сбор средств на «выгораживание» историка Соколова

Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, опроверг сбор средств на помощь историку Олегу Соколову. Последний признал в убийстве своей сожительницы. Пучков рассказал «360», что на его сайте «Тупичок» прежде собирали деньги на помощь историку с судом по делу о плагиате. Сейчас сбор закрыт.

Дмитрий Пучков в беседе с «360» не смог вспомнить, когда именно был организован сбор средств, но отметил, что пожертвованные деньги предназначались для суда Соколова с историком Евгением Понасенковым.

Деньги я собирал для Соколова тогда, когда он подавал в суд на псевдоученого, недоучившегося студента Понасенкова Дмитрий Пучков.

Жертва наполеоновских страстей. Что известно об Анастасии Ещенко — ее убил и расчленил Олег Соколов Подробнее

Ранее канал Czar.TV сообщил, что «Гоблин» открыл сбор средств на юридическую помощь Соколову. Авторы осудили решение Пучкова, многократно обозвав его бранными словами и обвинив в попытке выгородить историка.

На сайте Пучкова есть раздел пожертвований, где 10 ноября, судя по информации из архива ресурса, был сбор средств под названием sokolov (сейчас страница удалена). Там не указывалось, на что именно сдаются деньги, но значилась информация о самом Олеге Соколове.

«Олег Валерьевич Соколов — российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества», — так начинался рассказ о деятельности Соколова.

«У убийц нет психических отклонений»: Дмитрий Пучков предположил причины поступка Соколова Подробнее

К тексту привязано видео, на котором Олег Соколов в гостях у Пучкова общается «О величайшем историке и певце современности Понасенкове». Речь идет об историке Евгении Понасенкове, который после истории с убийством 24-летней студентки заговорил о «ненормальности» Соколова и о том, что предупреждал об опасности профессора.

Известный в Петербурге профессор СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою ученицу и любовницу Анастасию Ещенко. Ее останки третий день ищут в водах реки Мойки. Историк признался в убийстве, отметив, что выстрелил в нее из малокалиберного обреза 7 ноября, а потом решил избавиться от тела. В отношении Соколова завели уголовное дело об убийстве. 11 ноября суд должен назначить ему меру пресечения.