Глызин отреагировал на закрытие дела об убийстве Круга

Дело об убийстве Михаила Круга закрыто спустя 17 лет. Виновника наказали без суда Подробнее

Глызин признался, что правоохранители никогда с ним не сотрудничали по делу Круга, но некоторые детали ему были известны.

По словам певца, в свое время он встречался с криминальным авторитетом Александром Северовым. Артист обсуждал с ним гибель шансонье, однако ничего так и не было выяснено, поскольку было непонятно, кто именно убил Круга.

«Вряд ли он (Северов — прим. ред.) знал имя убийцы, тем более что дружил с Мишей, и, естественно, уже давно нашли бы этого человека и зарыли», — подчеркнул Глызин.