Глызин назвал Лядову одной из самых выдающихся женщин-музыкантов

Народная артистка РСФСР, композитор и пианистка Людмила Лядова, скончавшаяся на 96-м году жизни, была одной из самых выдающихся женщин-музыкантов. Об этом «360» рассказал заслуженный артист РФ, певец Алексей Глызин.

«Это была замечательная женщина и добрейшей души человек. Сейчас мало композиторов-женщин у нас, из живущих осталась одна величайшая женщина, родившаяся под Волгоградом, я имею в виду [Александру] Пахмутову. Лядова в одном ряду с ней, была не так заметна и особо не светилась, но оставила заметный след в нашем музыкальном искусстве», — сказал он.

Глызин признался, что не был близко знаком с Лядовой, но знает, что она очень ответственно подходила к музыке.

«Она не позволяла себе никаких вольностей с нотами, очень бережно относилась к музыке. Мне очень печально, что так произошло», — сообщил певец.

О своем знакомстве с Людмилой Лядовой «360» также рассказал композитор Владимир Пресняков — старший. Он назвал ее смерть большой утратой для всего музыкального мира.

Людмила Лядова умерла в среду, 10 марта. Пианистке было 95 лет. В конце февраля ее госпитализировали с тяжелой формой COVID-19, поражение легких составило 75%.