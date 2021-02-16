Ледяная глыба величиной с двухэтажный дом выросла на теплотрассе в Архангельске. В администрации города в этом обвинили управляющую компанию, которая ранее обслуживала теплосети. Коммунальщики начали срезать ее струями кипятка под давлением.

«Произошедшее стало результатом бездействия управкомпании „Жилкомсервис+“, которая занималась эксплуатацией окружных теплосетей до конца прошлого года. В результате мы получили ледяную глыбу, которая может представлять объективную опасность для людей и привести к разрушению коммуникаций», — приводит сайт 29.ru слова главы администрации Северного округа Архангельска Николая Боровикова.

Избавиться от глыбы теперь предстоит ПАО «ТГК-2».

Лед образовался на теплотрассе, которая идет по воздуху на улице Ильича. Первые сообщения об этой глыбе появились в соцсетях еще в декабре прошлого года. В «ТГК-2» рассказали, что суммарные утечки теплотрассы доходили до 100 тонн в час, что сказывалось на температуре воздуха в окрестных домах и создавало опасность аварий.