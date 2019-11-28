Глушаков выплатит бывшей жене еще 32 млн рублей

Сумму выплаты увеличили с 10 миллионов рублей до 42 миллионов рублей. Глушакова планирует обжаловать решение суда, так как ее главное требование не удовлетворили. Она хотела вернуть стоматологическую клинику. Также по сообщению адвокатов женщины, спортсмен хотел вывести со счетов 200 миллионов рублей, чтобы ничего не платить бывшей жене.

«Очень хочет денег»: Глушаков подал иск против экс-жены на 204 млн рублей Подробнее

Ранее игрок грозненского клуба «Ахмат» подал на Дарью в суд — он потребовал выплатить ему 204 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Глушаков заявил, что она вмешалась в его частную жизнь и оскорбила честь и достоинство. Также футболист хочет вернуть деньги, которые он потратил на бракоразводный процесс.

Глушаковы развелись в феврале 2019 года. В августе Никулинский суд Москвы разделил совместно нажитое супругами имущество пополам. Кроме того, футболист должен выплачивать алименты в размере одной трети всех своих доходов.