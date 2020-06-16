Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал глупыми заявления о том, что он якобы «заказал» грузинского журналиста.

«Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста», — написал Кадыров в своем канале в Telegram-канале.

При этом глава республики заявил, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит». По мнению Кадырова, упомянутый журналист просто страдает манией величия, а все серьезные СМИ «гонят его пинками» из своих редакций.

Кадыров еще раз призвал Георгия Габунию извиниться за то, что он оскорбил Владимира Путина и Россию. А также посоветовал ему «сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок».